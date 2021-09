Cina | nuova stretta contro le monete digitali | tutte le transazione definite illegali Bitcoin in calo di oltre il 7%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Banca centrale cinese di nuovo con il pugno di ferrole valute. Oggi la Pboc ha definitole transazioni e le attività in valuta digitale e promettendo una ferma repressione sui mercati. La Banca centrale, si legge in una nota postata sul suo sito web, ha chiarito che le criptovalute “non hanno lo stesso status giuridico della moneta in corso legale e non possono essere distribuite sul mercato come moneta”. In, prosegue la nota scambi e transazioni in valuta virtuale sono“attività finanziariee sono severamente vietate“. Dopo la notizia le quotazioni delhanno cominciato a scendere velocemente perdendoil 7% in un’ora. Attualmente unviene ...