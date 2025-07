Programmi tv lunedì 14 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Noos-L’avventura della conoscenza, su Sky Cinema Uno Il Gladiatore II. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 24 luglio 2025. Il 14 luglio in prima serata, lo spettacolo prende forma attraverso storie e volti noti che animano il piccolo schermo. Sergio Leone porta l’epica nel West con Claudia Cardinale e Henry Fonda su Rai Movie; Gerard Butler guida un team di criminali spietati in Nella tana dei lupi su Rai 4. Richard Gere torna in scena su Sky Cinema Cult nel sensuale American Gigolo, mentre Paul Mescal impugna la spada ne Il gladiatore 2 su Sky Cinema Uno.. Andiamo a vedere nel dettaglio i programmi principali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv lunedì 14 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

