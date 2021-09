“Agnelli, perchè non parli piú?”: frecciata alla Juventus dall’ex calciatore (Di venerdì 24 settembre 2021) “Agnelli, perché non parli?”: attacco alla società bianconera. Brambati senza peli sulla lingua: “Ad Allegri manca una figura importante”. La Juventus di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri fatica a trovare risultati positivi. I bianconeri, fino a questo momento, hanno collezionato una sola vittoria su cinque gare di campionato disputate. Un bottino piuttosto ‘povero’ viste le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 settembre 2021) “, perché non?”: attaccosocietà bianconera. Brambati senza peli sulla lingua: “Ad Allegri manca una figura importante”. Ladi Andreae Massimiliano Allegri fatica a trovare risultati positivi. I bianconeri, fino a questo momento, hanno collezionato una sola vittoria su cinque gare di campionato disputate. Un bottino piuttosto ‘povero’ viste le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ciro10inter : @interminabile Perché scusa ,che differenza c’è tra la famiglia agnelli e questo qui ? - sanpiotr : @Gobbo_Alex81 @Paolo_Bargiggia Agnelli per chi ha votato? E se ha votato dazn perché è colpa solo di De Laurentis e… - gilnar76 : Brambati: «Perché Agnelli non parla più? Loro due non hanno spessore» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Brambati: «Perché Agnelli non parla più? Loro due non hanno spessore» - - Cucciolina96251 : RT @TheLaz97: Allegri non è tornato né per amore, né per soldi. È tornato perché ha un legame molto stretto con Andrea Agnelli e perché pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli perchè X Factor 2021, Audition: il meglio e il peggio della seconda puntata Siamo già pronti agli strali che si lanceranno durante la fase dei Live (un anno fa Manuel Agnelli ... L8 ha tatuato il nome del suo pezzo, Freak , perchè è così che lui, dice, si è sempre sentito, ma i ...

Stellantis: John Elkann Mirafiori, investimenti ingenti sull'elettrico Inoltre sempre al Lingotto, nasce Casa 500 , un vero e proprio museo legato alla Pinacoteca Agnelli e dedicato, come dice il suo stesso nome, all'auto che rappresenta più di ogni altro la Fiat. Molte ...

Brambati: «Perché Agnelli non parla più? Loro due non hanno spessore» Juventus News 24 Siamo già pronti agli strali che si lanceranno durante la fase dei Live (un anno fa Manuel... L8 ha tatuato il nome del suo pezzo, Freak ,è così che lui, dice, si è sempre sentito, ma i ...Inoltre sempre al Lingotto, nasce Casa 500 , un vero e proprio museo legato alla Pinacotecae dedicato, come dice il suo stesso nome, all'auto che rappresenta più di ogni altro la Fiat. Molte ...