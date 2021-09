A Boltiere i festeggiamenti per Sant’Aurelia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nel mese di settembre, come ogni anno, si festeggia il patrono del Comune di. Nel corso del mese svariati sono stati gli appuntamenti per isi, dal torneo di calcio organizzato dall’ASD B.O.CA, alle uscite con le Guardie Ecologiche Volontarie, fino al pranzo dedicato ai più anziani del paese intitolato ”Ritroviamoci insieme”. Da domani, sabato 25 settembre, si entra però nel clou deidedicati a. Al piazzale del mercato è già attivo il luna park. Nell’atrio della scuola dell’infanzia si avrà la pesca di beneficenza, mentre nel municipio è stata allestita la mostra di pittura a cura de I colori dell’anima. Sempre sabato 25 alle ore 15:00, nella biblioteca civica Anna Frank si terrà la festa organizzata della biblioteca: un pomeriggio ludico con Games Wonders per divertirci ...