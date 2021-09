Torino, Belotti non riesce a correre: che grana per Juric (Di giovedì 23 settembre 2021) Il rientro di Andrea Belotti dopo l’infortunio tarda ad arrivare. Una grana per il Torino e Juric Il rientro di Andrea Belotti tarda ad arrivare e il Torino e Ivan Juric ora si preoccupano davvero. Il Gallo, dopo la botta subita da Martinez Quarta nel match con la Fiorentina, è rimasto ai box per un trauma contusivo alla caviglia. Doveva saltare un paio di partite, si prospettava potesse rientrare col Sassuolo, ma così non è stato. Non ci sarà neanche questa sera con la Lazio e, secondo quanto riportato da Tuttosport, difficilmente ci sarà nel derby contro la Juventus del 2 ottobre. Belotti continua a sentire dolore, con Juric che ha annunciato che al momento il Gallo non riesce neanche a correre. E i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Il rientro di Andreadopo l’infortunio tarda ad arrivare. Unaper ilIl rientro di Andreatarda ad arrivare e ile Ivanora si preoccupano davvero. Il Gallo, dopo la botta subita da Martinez Quarta nel match con la Fiorentina, è rimasto ai box per un trauma contusivo alla caviglia. Doveva saltare un paio di partite, si prospettava potesse rientrare col Sassuolo, ma così non è stato. Non ci sarà neanche questa sera con la Lazio e, secondo quanto riportato da Tuttosport, difficilmente ci sarà nel derby contro la Juventus del 2 ottobre.continua a sentire dolore, conche ha annunciato che al momento il Gallo nonneanche a. E i ...

