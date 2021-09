TOP 100 BRAND iscritti ad Audiweb | a luglio +23% per affaritaliani it

Advertising

Ferrari_Ale_ : Domani #Andy #Murray affronterà il vincente tra Hurkacz e Pouille per accedere alle semifinali dell’ATP 250 di… - lozacchetti : Continuiamo a crescere, come certificato dai dati! :-) - pecpolove100 : RT @tgk_world: La TOP Media Entertainment annuncia che gli #100% si scioglieranno e finiranno le loro attività di gruppo il 9 ottobre. Aug… -

Ultime Notizie dalla rete : TOP 100

UniboMagazine

BRAND iscritti ad Audiweb: a luglio +23% per Affari Italiani Dai dati dell'audience online del mese di luglio, distribuiti da Audiweb, risulta che in questo mese di rilevazione sono stati 44 ...Considerando poi che parliamo della serie Neo QLED 4Kdi gamma di Samsung per quanto riguarda ... Si parla infatti di uno schermo con refresh rate di 50/60Hz e non di/120Hz come in un TV con ...La classifica delle migliori università per spendibilità del titolo di laurea sul mercato del lavoro. L’unica altra università italiana nella top 100 mondiale è l’Alma Mater di Bologna.Altre performance positive nel periodo sono quelle di Fanpage (+19%), Il Messaggero (16,2%), Elle (17,6%), Marie Claire (+23%) e Blitz Quotidiano (+15,8%) ...