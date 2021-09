Tale e quale show | seconda puntata 24 settembre | ecco tutte le imitazioni

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 settembre 2021), dopo l'ottimo esordio di venerdì scorso, torna domani 24con una nuovache promette spettacolo. Gli undici cantanti in gara, così come nella prima, si metteranno in gioco imitando diversi cantanti famosi. Vediamo subito, quali saranno leche vedremo domani sera.: i Gemelli di Guidonia vincono la primaLa primadiandata in onda venerdì 17, ha visto trionfare i Gemelli di Guidonia con la loro interpretazione di Mille imitando il trio Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro che ha portato al successo il ...