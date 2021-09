STAR IN THE STAR: DOPPIA ELIMINAZIONE E UNA NUOVA MASCHERA NELLA SECONDA PUNTATA (Di giovedì 23 settembre 2021) Giovedì 23 settembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con STAR in the STAR, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’ELIMINAZIONE NELLA prima PUNTATA di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una NUOVA leggenda calcherà il palco di “STAR in the STAR”: Paul McCartney. L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 settembre 2021) Giovedì 23 settembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento conin the, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’primadi Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, unaleggenda calcherà il palco di “in the”: Paul McCartney. L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento con #StarInTheStar, il celebrity show condotto da #IlaryBlasi… - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 23 SETTEMBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA FINO ALL'ULTIMO BATTITO, LUI È PEGGIO DI ME E STAR IN THE STAR - ikigaitragic : La gamma di emozioni appena provate wow the range No perché indovinate chi poteva andare a casa alle 5 come previs… -