Scontro tra furgone e camion | 2 morti e 3 feriti in A4

(Di giovedì 23 settembre 2021) Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto attorno alle 8.15, lungo l'autostrada A4, nel comune di Palazzolo dello Stella (Udine). Secondo quanto ...

Al momento, si segnalano code a trattiVillesse e Latisana. A causa del precedente sinistro, si registrano ancora code a trattiSan Stino di Livenza e Latisana in direzione Trieste. . 23 ...Loa distanzail Polo Civico e Fratelli d'Italia prosegue e nella maggioranza di centrodestra le fibrillazioni continuano. Ma intanto il sindaco Nicola Ottaviani, lontano dai riflettori, sta ...Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto attorno alle 8.15, lungo l'autostrada A4, nel comune di Palazzolo dello Stella (Udine). (ANSA) ...MORSANO - Incidente spettacolare, ieri mattina, 22 settembre, lungo la ex strada provinciale 8. Per cause ancora al vaglio della polizia locale, due mezzi delle nettezza urbana di Ambiente Servizi si.