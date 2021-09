Savona, 27enne muore dopo il parto: il bimbo è in prognosi riservata. Disposta autopsia, Toti invia gli ispettori: “Massima trasparenza” (Di giovedì 23 settembre 2021) Sarà un’autopsia a dire perché una ragazza sana sia morta di parto dopo una gravidanza regolare, con i parametri monitorati e nella norma. Marika Galizia, 27 anni, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì nel reparto di rianimazione dell’ospedale san Paolo di Savona, poco dopo aver messo al mondo un bimbo, un maschietto, ricoverato in prognosi riservata al pediatrico Gaslini di Genova, dove lotta per sopravvivere. Tra le possibili cause della morte della ragazza – residente a Ceriale, da 11 anni arbitra di calcio della sezione di Albenga – c’è un evento raro, un’embolia da liquido amniotico, ipotizzata dal direttore generale di Alisa (l’agenzia regionale per la sanità) Filippo Ansaldi nel punto stampa insieme al governatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Sarà un’a dire perché una ragazza sana sia morta diuna gravidanza regolare, con i parametri monitorati e nella norma. Marika Galizia, 27 anni, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì nel redi rianimazione dell’ospedale san Paolo di, pocoaver messo al mondo un, un maschietto, ricoverato inal pediatrico Gaslini di Genova, dove lotta per sopravvivere. Tra le possibili cause della morte della ragazza – residente a Ceriale, da 11 anni arbitra di calcio della sezione di Albenga – c’è un evento raro, un’embolia da liquido amniotico, ipotizzata dal direttore generale di Alisa (l’agenzia regionale per la sanità) Filippo Ansaldi nel punto stampa insieme al governatore ...

