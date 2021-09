Sampdoria-Napoli, Spalletti: “Siamo stati bravi. Fiero di essere un condottiero del un popolo napoletano” (Di giovedì 23 settembre 2021) Spalletti sbanca con prepotenza anche Marassi e si riprende il primo posto solitario in classifica. Secondo 4-0 fuori casa consecutivo (lunedì l’Udinese, stavolta la Samp), quinta vittoria di fila, cinque gol in una settimana per Osimhen: i numeri sono la fotografia perfetta del momento d’oro degli azzurri. A Genova la vittoria la firmano ancora una volta l’attaccante nigeriano (doppietta), Fabian Ruiz e Zielinski, regalano due assist a testa Insigne e Lozano e ancora una volta Anguissa è fra i migliori in campo. Il Napoli dà una prova di forza impressionante alle rivali per il vertice della classifica. Un’altra prestazione sontuosa che certifica la bontà del lavoro che sta facendo Spalletti: questa squadra gioca e si diverte e dà la sensazione di non avere limiti. Il cammino è lunghissimo ma le premesse sono ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 settembre 2021)sbanca con prepotenza anche Marassi e si riprende il primo posto solitario in classifica. Secondo 4-0 fuori casa consecutivo (lunedì l’Udinese, stavolta la Samp), quinta vittoria di fila, cinque gol in una settimana per Osimhen: i numeri sono la fotografia perfetta del momento d’oro degli azzurri. A Genova la vittoria la firmano ancora una volta l’attaccante nigeriano (doppietta), Fabian Ruiz e Zielinski, regalano due assist a testa Insigne e Lozano e ancora una volta Anguissa è fra i migliori in campo. Ildà una prova di forza impressionante alle rivali per il vertice della classifica. Un’altra prestazione sontuosa che certifica la bontà del lavoro che sta facendo: questa squadra gioca e si diverte e dà la sensazione di non avere limiti. Il cammino è lunghissimo ma le premesse sono ...

Advertising

OptaPaolo : 54 - Il #Napoli ha vinto tutte le ultime 54 partite di Serie A in cui ha realizzato almeno due gol nel primo tempo:… - SkySport : SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 Risultato finale ? ? #Osimhen (10') ? #FabianRuiz (39') ? #Osimhen (50') ? #Zielinski (59') ?… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SampdoriaNapoli 0-4: doppietta di Osimhen e prestazione super, azzurri in testa alla classifica [… - AleAuz86 : Io non ne capisco una mazza per cui domanda a chi ne capisce: è impazzito D'Aversa a dare così tanto campo a Osimhe… - CalcioPillole : 4-0 del #Napoli a 'Marassi' contro la #Sampdoria. Grande soddisfazione per il tecnico #Spalletti al termine della p… -