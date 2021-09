Roma-Udinese 1-0, decide il gol di Abraham (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma (ITALPRESS) – Una Roma stanca batte l'Udinese 1-0 ma perde Lorenzo Pellegrini per il derby contro la Lazio. Una rete di Abraham regala i tre punti casalinghi alla squadra di Josè Mourinho che sale a dodici punti in classifica. In vista della stracittadina, il tecnico portoghese non fa turn over. L'unica eccezione rispetto alla formazione tipo è rappresentata dalla corsia mancina: Calafiori – strigliato da Mourinho in conferenza stampa – riceve la conferma dopo il forfait di Vina e si inventa la rete dell'1-0 al 36?: progressione sulla fascia, dribbling di forza su Molina e assist perfetto per il tocco sotto porta di Abraham che firma il suo terzo gol stagionale in maglia giallorossa. La rete premia la prima mezz'ora della Roma che colpisce due pali: prima con Mkhitaryan con un tiro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)(ITALPRESS) – Unastanca batte l'1-0 ma perde Lorenzo Pellegrini per il derby contro la Lazio. Una rete diregala i tre punti casalinghi alla squadra di Josè Mourinho che sale a dodici punti in classifica. In vista della stracittadina, il tecnico portoghese non fa turn over. L'unica eccezione rispetto alla formazione tipo è rappresentata dalla corsia mancina: Calafiori – strigliato da Mourinho in conferenza stampa – riceve la conferma dopo il forfait di Vina e si inventa la rete dell'1-0 al 36?: progressione sulla fascia, dribbling di forza su Molina e assist perfetto per il tocco sotto porta diche firma il suo terzo gol stagionale in maglia giallorossa. La rete premia la prima mezz'ora dellache colpisce due pali: prima con Mkhitaryan con un tiro ...

