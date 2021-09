Napoli, Spalletti: «Buon risultato, bravi a soffrire dietro le loro giocate» (Di giovedì 23 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la schicciante vittoria ottenuta contro la Sampdoria Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Sampdoria. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN. SAMPDORIA – «Oggi abbiamo fatto un Buon risultato. Nel primo tempo la Sampdoria ci ha reso la vita difficile. Siamo stati bravi a soffrire dietro le loro giocate, perché sono stati bravi». PARTITA – «La Sampdoria ci è montata addosso sin da subito e quando le squadre ti aggrediscono così ogni palla in contropiede per noi è una grande occasione, soprattutto se hai un velocista come Osimhen. Abbiamo portato la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato dopo la schicciante vittoria ottenuta contro la Sampdoria Luciano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Sampdoria. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN. SAMPDORIA – «Oggi abbiamo fatto un. Nel primo tempo la Sampdoria ci ha reso la vita difficile. Siamo statile, perché sono stati». PARTITA – «La Sampdoria ci è montata addosso sin da subito e quando le squadre ti aggrediscono così ogni palla in contropiede per noi è una grande occasione, soprattutto se hai un velocista come Osimhen. Abbiamo portato la ...

