-Monza-Pordenone: formazioni e dove vederla (Di giovedì 23 settembre 2021) Sabato 25 Settembre nello Stadio Brianteo alle ore 14:00 si disputerà la partita -Monza-Pordenone di Serie B. I padroni di casa arrivano da due pareggi con Spal e Ternana e una sconfitta con il Pisa. Gli ospiti hanno avuto un inizio horror con quattro sconfitte consecutive con Perugia, Spal, Parma e Cittadella e il pareggio con la Reggina. La gara sarà da seguire per le possibili sorprese che saprà regalare. Ascoli-Brescia: probabili formazioni e dove vederla -Monza-Pordenone: probabili formazioni Monza (3-5-2): Di Gregorio, Antov, Marrone, Caldirola, Sampirisi, Valoti, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto, Dany Mota, Ciurria. Allenatore: Stroppa. Giocatori da tenere d'occhio: Patrick Ciurria nella gara di Pisa è stato uno ...

