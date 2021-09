Mi store addio, arriva in Italia il nuovo Xiaomi Store e lo fa col botto, subito sconti e offerte a prezzi stracciati (Di giovedì 23 settembre 2021) Apre in Italia il primo Xiaomi Store, e di conseguenza va in pensione il Mi Store. Per celebrare l’evento la multinazionale cinese ha deciso di dare vita ad una serie di offerte e promozioni davvero interessanti: ecco tutti i dettagli. Primo Xiaomi Store in Italia: tutti i dettagliLa notizia dell’apertura del primo negozio ufficiale conferma quanto il brand di smartphone e non solo, stia espandendosi sul territorio Italiano, e la regione scelta per questa inaugurazione è quella delle Marche, precisamente a Civitanova. L’appuntamento per tutti gli amanti del marchio made in China è al prossimo 25 settembre, il sabato di questa settimana: a partire dalle ore 10:30 al via l’inaugurazione ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Apre inil primo, e di conseguenza va in pensione il Mi. Per celebrare l’evento la multinazionale cinese ha deciso di dare vita ad una serie die promozioni davvero interessanti: ecco tutti i dettagli. Primoin: tutti i dettagliLa notizia dell’apertura del primo negozio ufficiale conferma quanto il brand di smartphone e non solo, stia espandendosi sul territoriono, e la regione scelta per questa inaugurazione è quella delle Marche, precisamente a Civitanova. L’appuntamento per tutti gli amanti del marchio made in China è al prossimo 25 settembre, il sabato di questa settimana: a partire dalle ore 10:30 al via l’inaugurazione ...

