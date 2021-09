Matteo Salvini, un passato di grande successo (Di giovedì 23 settembre 2021) Siamo nel 2019, nella primavera avanzata gli italiani si recano alle urne per eleggere il Parlamento europeo e sorprendendo buona parte dei sondaggisti/previsionisti un milanese dal passato di sinistra, forgiato dalle dirette radiofoniche, già ministro degli interni, si mette in tasca più o meno metà del consenso che era del Movimento Cinquestelle guidato dalla persona più seria dello scenario politico italiano, Beppe Grillo, arrivando quasi al 35% dei voti e sancendo l’inizio di un declino grillino che ancora oggi non ha visto la sua fine. Al netto del mio linguaggio da documentario dell’Istituto Luce la domanda è: come è possibile perdere un popolo in poco meno di due anni? Impresa non originale, del resto, poiché già accaduto a Matteo Renzi, ma questa è un’altra storia. Abbiamo avuto due spiegazioni: una politologica e l’altra psicologica. Quella ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Siamo nel 2019, nella primavera avanzata gli italiani si recano alle urne per eleggere il Parlamento europeo e sorprendendo buona parte dei sondaggisti/previsionisti un milanese daldi sinistra, forgiato dalle dirette radiofoniche, già ministro degli interni, si mette in tasca più o meno metà del consenso che era del Movimento Cinquestelle guidato dalla persona più seria dello scenario politico italiano, Beppe Grillo, arrivando quasi al 35% dei voti e sancendo l’inizio di un declino grillino che ancora oggi non ha visto la sua fine. Al netto del mio linguaggio da documentario dell’Istituto Luce la domanda è: come è possibile perdere un popolo in poco meno di due anni? Impresa non originale, del resto, poiché già accaduto aRenzi, ma questa è un’altra storia. Abbiamo avuto due spiegazioni: una politologica e l’altra psicologica. Quella ...

