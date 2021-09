Maltrattamenti. Schiaffi, urla e minacce ai piccoli alunni: maestra d'asilo a processo (Di giovedì 23 settembre 2021) Perugia, 23 settembre 2021 - Schiaffi e tirate di capelli, urla e minacce , di farli finire in carcere o di pubblicare sui social le foto di quelli che erano stati cattivi", ma anche il ricorso ad ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Perugia, 23 settembre 2021 -e tirate di capelli,, di farli finire in carcere o di pubblicare sui social le foto di quelli che erano stati cattivi", ma anche il ricorso ad ...

