“Maleducata, che figura”. UeD, bufera sulla corteggiatrice Maria. La soffiata direttamente dallo studio (Di giovedì 23 settembre 2021) Uomini e Donne è partito da pochissimo, ma i suoi protagonisti hanno già fatto chiacchierare. Sul trono classico una grande novità voluta fortemente da Maria De Filippi: la prima tronista trans. “Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile“, ha spiegato Nicole, che ha iniziato la transizione dal genere maschile a quello femminile quando era adolescente. Accanto a lei ci sono Joele Milan, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti. Maria, una delle corteggiatrici di Matteo Fioravanti, non è passata inosservata ai telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi e in tanti hanno criticato il suo comportamento. UeD, bufera ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Uomini e Donne è partito da pochissimo, ma i suoi protagonisti hanno già fatto chiacchierare. Sul trono classico una grande novità voluta fortemente daDe Filippi: la prima tronista trans. “Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile“, ha spiegato Nicole, che ha iniziato la transizione dal genere maschile a quello femminile quando era adolescente. Accanto a lei ci sono Joele Milan, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti., una delle corteggiatrici di Matteo Fioravanti, non è passata inosservata ai telespettatori del dating show condotto daDe Filippi e in tanti hanno criticato il suo comportamento. UeD,...

