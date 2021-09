Ligue 1 nel caos: scontri tra tifosi in Angers-Olympique Marsiglia (Di giovedì 23 settembre 2021) Non si fermano le violenze in Ligue 1. Al termine della sfida tra Angers e Olympique Marsiglia, le due tifoserie delle squadre sono entrate a contatto sugli spalti con i tifosi ospiti che hanno fatto irruzione nel settore dei supporters casalinghi. Forti tensioni e situazione tornata alla nornalità solo dopo un po’ di tempo. La sfida è terminata a reti inviolate con un pareggio, il secondo in stagione per Gerson e compagni che sono fermi a quattordici punti in classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Non si fermano le violenze in1. Al termine della sfida tra, le due tifoserie delle squadre sono entrate a contatto sugli spalti con iospiti che hanno fatto irruzione nel settore dei supporters casalinghi. Forti tensioni e situazione tornata alla nornalità solo dopo un po’ di tempo. La sfida è terminata a reti inviolate con un pareggio, il secondo in stagione per Gerson e compagni che sono fermi a quattordici punti in classifica. SportFace.

