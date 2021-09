Liga, oggi si chiude la 6a giornata: il programma (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo le partite di martedì e mercoledì, si chiude oggi la sesta giornata della Liga spagnola. Di seguito il programma completo degli incontri. Martedì Getafe-Atl. Madrid: 1-2 Ath. Bilbao-Vallecano: 1-2 Levante-Celta Vigo: 0-2 Ieri 19:30 Espanyol-Alaves: 1-0 19:30 Siviglia-Valencia: 3-1 22:00 Real Madrid-Maiorca: 6-1 22:00 Villarreal-Elche: 4-1 oggi 19:30 Granada-Real Sociedad 19:30 Osasuna-Betis 22:00 Cadice-Barcellona Foto: Logo Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo le partite di martedì e mercoledì, sila sestadellaspagnola. Di seguito ilcompleto degli incontri. Martedì Getafe-Atl. Madrid: 1-2 Ath. Bilbao-Vallecano: 1-2 Levante-Celta Vigo: 0-2 Ieri 19:30 Espanyol-Alaves: 1-0 19:30 Siviglia-Valencia: 3-1 22:00 Real Madrid-Maiorca: 6-1 22:00 Villarreal-Elche: 4-119:30 Granada-Real Sociedad 19:30 Osasuna-Betis 22:00 Cadice-Barcellona Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

