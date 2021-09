«…Li piede sopra li morte» (Di giovedì 23 settembre 2021) Se una parola suona azione, intervento, necessità di operare fattivamente e costantemente questa è la parola pace che indica lo strumento attivo d’ogni efficace affermazione, la risolutezza pratica, la capacità positiva che instaura e stabilisce, la energia determinata che riconosce, che accoglie e regola. E invece (paradosso?) è piuttosto con la parola guerra che abitualmente si designano e si indicano le virtù operative, tattiche e strategiche, quell’intelligenza capace, si dice, di coordinare azioni in grado di incidere e di sistemare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 settembre 2021) Se una parola suona azione, intervento, necessità di operare fattivamente e costantemente questa è la parola pace che indica lo strumento attivo d’ogni efficace affermazione, la risolutezza pratica, la capacità positiva che instaura e stabilisce, la energia determinata che riconosce, che accoglie e regola. E invece (paradosso?) è piuttosto con la parola guerra che abitualmente si designano e si indicano le virtù operative, tattiche e strategiche, quell’intelligenza capace, si dice, di coordinare azioni in grado di incidere e di sistemare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Gianniprofondo : @ancoracaaposta Se non lo provi mai non puoi saperlo. Certo sono due anni buoni che non gioca lì, ma le caratterist… - cmqgloria : @asiasinasce noi amiche di università che però non mettono più piede lì dentro da almeno un anno - gengy00 : #Amici21 Io la devo finire di affezionarmi a chiunque metta piede in quella scuola perché poi quando li eliminano ci sto malissimo?? - loouistw : Non potete capire il patimento di non poter più appoggiare il piede li - rappys1 : @GiancarloDeRisi E' li che prende piede il rdc, tra le persone semplici che non vedono un futuro e non lo cercano,… -

Ultime Notizie dalla rete : …Li piede Carmen Consoli: «Il mio disco contro il sovranismo e il fascismo. E quegli imbonitori che prima odiavano il... Corriere della Sera