Le mosse segrete per far innamorare i nati in Bilancia

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sotto il segno della Bilancia. Inizia la stagione dei compleanni delle bilancine, al via il 23 settembre, con gli ultimi festeggiamenti il 22 ottobre. Segno d’Aria che dà ufficialmente avvio all’autunno e ai primi freddi, la Bilancia è governata dal pianeta Venere, il che significa uno spasmodico bisogno di armonia, serenità, gentilezza, educazione. I nati di questo segno, tra i quali figurano Catherine Deneuve, Michael Douglas, Bruce Springsteen, Will Smith, Jovanotti, Fedez e Monica Bellucci, ricercano queste qualità nel loro partner e, in generale, nel loro entourage lavorativo e affettivo. Lasciamo la parola all’astrologa.