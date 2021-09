La Bce rivede al rialzo le stime di crescita “ma restano rischi”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 settembre 2021) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Prosegue la ripresa dell’attività economica mondiale, sebbene le persistenti strozzature dal lato dell’offerta e la diffusione della più contagiosa variante Delta del coronavirus (COVID-19) offuschino le prospettive dinel breve periodo. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico.Le ultime indagini segnalano un lieve indebolimento del ritmo dell’espansione, in particolare nelle economie emergenti. Rispetto all’esercizio precedente, le proiezioni macroeconomiche formulate a settembre 2021 dagli esperti della BCE segnano una lieve revisione aldelle prospettive per ladell’economia mondiale, soprattutto per il 2022. Quest’anno ladel PIL mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) dovrebbe incrementare, raggiungendo il ...