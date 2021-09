Je suis Karl | la recensione | messaggio chiaro | provocazione vuota

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ladi Je, film tedesco diretto da Christian Schwochow e disponibile su Netflix, che racconta le derive estremiste di rabbia e paura giovanile. Vogliamo iniziare la nostradi Jeproprio nell'analizzare il titolo di questo film tedesco disponibile in catalogo su Netflix e presentato al virtuale Festival di Berlino 2021. Necessario farlo perché la scelta di richiamare uno slogan noto per motivi tragici, il JeCharlie usato dopo l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, dimostra come il film di Christian Schwochow intenda capovolgere continuamente il punto di vista, provocando lo spettatore. Unache, nei confronti di quello che è davvero ildel film, ...