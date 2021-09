Il futuro di Brozovic è sempre più lontano dall' Inter

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’Atletico Madrid tiene nel mirino Marcelodell’che è in scadenza 2022. Il club spagnolo ha intenzione di rinforzare il reparto di centrocampo dove è carente e per questo Diego Simeone ha messo tra gli obiettivie spera di ottenere la sua firma all’Atletico Madrid. Il calciatore in scadenza di contratto è in trattativa con l’per il rinnovo di contratto, ma la forte volontà dell’allenatore argentino Diego Pablo Simeone di firmarlo in un grande club come l’Atletico potrebbe essere decisiva. Infatti, al momento si è fermata la trattativa di rinnovo tra l’perché c’è l’inserimento dell’Atletico Madrid. Come riportato da Fichajes.net il giocatore valuta di firmare un ricco contratto con l’Atletico che promette anche un gran bonus alla firma.

Advertising

calciomercatoit : #calciomercato, il punto sul futuro dei big 'a rischio' in #SerieA: il punto da #DeLigt a #LautaroMartinez e a… - Rodolfo34113504 : Secondo voi chi può essere il futuro sostituito di Brozovic? Parto io, Dahoud. - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Inter, ancora incerto il futuro di Marcelo Brozovic - sportal_it : Inter, ancora incerto il futuro di Marcelo Brozovic - infoitsport : Brozovic, fiducia sul futuro: “Ci qualificheremo!” -

Ultime Notizie dalla rete : futuro Brozovic

InterLive.it

Tra Bastoni e Chiellini? Il primo è il, ma il secondo è il passato e pure il presente. ...è più forte di Locatelli, ma il lombardo è sulla buona strada. La sfida Calhanoglu - Rabiot, ...Per ilnon mancano altre papabili chance low cost per la squadra francese che da qualche tempo ha messo gli occhi su Franck Kessie, in scadenza contrattuale a giugno 2022 e dunque libero di ...Nessun problema per l'azzurro, la borsa del ghiaccio di Firenze è prassi. Il Tucu migliora, domani il via libera. Contro Gasp Inzaghi non cambia ...Il Real Madrid fa sul serio per il gran colpo in difesa. Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA ! Calciomercato, via dalla Serie A: va al Real Madrid. Pioggia di milioni per convi ...