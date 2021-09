Il fidanzato di una concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe “abitudini fluide”: di chi si tratta? (Di giovedì 23 settembre 2021) Il buon Giuseppe Candela nella sua rubrica settimanale via Dagospia lancia sempre indovinelli croccantissimi. Quest’oggi ha “svelato” una bomba con protagonista un fidanzato di una attuale concorrente del Grande Fratello Vip. concorrente del Grande Fratello Vip, il fidanzato ha delle “abitudini fluide” Lei è una concorrente del Grande Fratello Vip di questa edizione ma non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 settembre 2021) Il buon Giuseppe Candela nella sua rubrica settimanale via Dagospia lancia sempre indovinelli croccantissimi. Quest’oggi ha “svelato” una bomba con protagonista undi una attualedelVip.delVip, ilha delle “” Lei è unadelVip di questa edizione ma non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MANXESKIN : @Sunflow89260744 @ginnottonic ragione per la quale le damoria non dovrebbero esistere. in ogni caso fino a prova co… - gancillo1 : #Draghi confida in una ripresa duratura. Io invece spero di non trovarmi seduto vicino a una passeggera che fa una… - vacca_annalisa : La scena e le zorpe,che a distanza di un anno,non se ne fanno una ragione che Tommy e fidanzato per fortuna!!! E ch… - ONLY4NGELV : parte due: mio padre che parla con me e una mia amica e ci dice: perché non cambiate piscina per gli allenamenti fa… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: Megan Parker è una liceale che ha già progettato il suo futuro. Dopo il diploma andrà all'università e diventerà un'impr… -