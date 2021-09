Il crollo, poi le lacrime. Al GF Vip 6 il lato più nascosto (e bello) del vippone (Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti di grande emozione al ‘GF Vip 6’ per il pianto improvviso di uno dei concorrenti. Uno dei tempi più delicati per il vippone è uscito allo scoperto e non è riuscito a reggere. Dunque, si è lasciato andare alle lacrime e immediatamente una coinquilina, che stava parlando proprio con lui in quegli istanti, ha deciso di abbracciarlo molto forte per tirarlo su di morale. Gli ha dato coraggio e gli ha augurato il meglio in vista del suo futuro, anche quando uscirà dalla Casa più spiata d’Italia. Intanto, soffermandoci un attimo su un argomento decisamente molto più soft, sta scoppiando la passione tra due concorrenti. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno stabilito immediatamente un contatto fisico molto importante. E adesso si sono messi insieme a letto, scambiandosi tantissime coccole sotto le coperte. Non sono mancati i baci e gli abbracci. Per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti di grande emozione al ‘GF Vip 6’ per il pianto improvviso di uno dei concorrenti. Uno dei tempi più delicati per ilè uscito allo scoperto e non è riuscito a reggere. Dunque, si è lasciato andare allee immediatamente una coinquilina, che stava parlando proprio con lui in quegli istanti, ha deciso di abbracciarlo molto forte per tirarlo su di morale. Gli ha dato coraggio e gli ha augurato il meglio in vista del suo futuro, anche quando uscirà dalla Casa più spiata d’Italia. Intanto, soffermandoci un attimo su un argomento decisamente molto più soft, sta scoppiando la passione tra due concorrenti. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno stabilito immediatamente un contatto fisico molto importante. E adesso si sono messi insieme a letto, scambiandosi tantissime coccole sotto le coperte. Non sono mancati i baci e gli abbracci. Per ...

