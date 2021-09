Green Pass è legge. Senato approva la fiducia (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Senato ha approvato la fiducia al decreto Green Pass, relativo all’obbligo di presentazione del certificato verde, per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. La fiducia è stata approvata con 189 voti a favore e 31 contrari. Quasi compatti i voti della Lega, che in Senato non ha registrato grandi defezioni. Con il voto del Senato il Decreto diventa legge, dopo aver ricevuto anche il via libera della Camera. Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Ilhato laal decreto, relativo all’obbligo di presentazione del certificato verde, per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Laè statata con 189 voti a favore e 31 contrari. Quasi compatti i voti della Lega, che innon ha registrato grandi defezioni. Con il voto delil Decreto diventa, dopo aver ricevuto anche il via libera della Camera.

