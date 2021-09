Covid, al via i tamponi salivari a Palermo: monitorati già 400 studenti (Di giovedì 23 settembre 2021) tamponi salivari a circa quattrocento studenti, stamattina, alla scuola Publio Virgilio Marone di Palermo. L'iniziativa rientra nell'ambito del monitoraggio predisposto dagli assessorati regionali alla Salute e all'Istruzione e formazione professionale, attraverso la somministrazione a campione di test salivari agli alunni delle scuole elementari e medie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021)a circa quattrocento, stamattina, alla scuola Publio Virgilio Marone di. L'iniziativa rientra nell'ambito del monitoraggio predisposto dagli assessorati regionali alla Salute e all'Istruzione e formazione professionale, attraverso la somministrazione a campione di testagli alunni delle scuole elementari e medie. L'articolo .

