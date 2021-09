Chiede le dimissioni di un assessore, la collega di Giunta mette un 'like' all'opposizione: 'Attacchi assurdi, è una svista' (Di giovedì 23 settembre 2021) SIROLO - L' opposizione Chiede le dimissioni dell'assessore al Turismo, con un comunicato stampa postato anche su Facebook. E tra i vari like raccolti ce n'è uno che non può passare certamente ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 settembre 2021) SIROLO - L'ledell'al Turismo, con un comunicato stampa postato anche su Facebook. E tra i variraccolti ce n'è uno che non può passare certamente ...

anastasiamadam : RT @LaNotiziaTweet: Nel carcere di #Frosinone la realtà supera l’immaginazione. Dopo la pistola recapitata con un drone il #M5S chiede le d… - Polisemooo : RT @bisagnino: Slovenia: la piazza chiede le dimissioni del governo (video) - bisagnino : Slovenia: la piazza chiede le dimissioni del governo (video) - minimomassimo1 : RT @lucabattanta: Sanitopoli, pm di Matera chiede condanna di 3 anni per ex presidente Regione Basilicata Marcello Pittella, oggi consiglie… - Marcolit67 : RT @lucabattanta: Sanitopoli, pm di Matera chiede condanna di 3 anni per ex presidente Regione Basilicata Marcello Pittella, oggi consiglie… -