Cassino, il depuratore riversa veleni nel fiume: sei gli indagati per danni ambientali (Di giovedì 23 settembre 2021) L’accusa è una ed è ben precisa: inquinamento ambientale. A seguito di una lunga indagine è stato constatato che il depuratore del Consorzio industriale di Cassino – dove confluiscono gli scarichi di diverse aziende – riversava veleni. Le indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo investigativo della Polizia Ambientale, hanno portato questa mattina (su ordine del Gip) i militari del gruppo forestale di Frosinone a eseguire arresti domiciliari nei confronti di tre persone. Per un totale però di sei indagati. Cassino, il depuratore che scarica veleni: gli indagati Sono Riccardo Bianchi, amministratore della A&A (società che gestisce l’impianto), l’ing. Roberto Orasi, direttore dell’area tecnica, e Amedeo Rota, il tecnico, ad essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) L’accusa è una ed è ben precisa: inquinamento ambientale. A seguito di una lunga indagine è stato constatato che ildel Consorzio industriale di– dove confluiscono gli scarichi di diverse aziende –va. Le indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo investigativo della Polizia Ambientale, hanno portato questa mattina (su ordine del Gip) i militari del gruppo forestale di Frosinone a eseguire arresti domiciliari nei confronti di tre persone. Per un totale però di sei, ilche scarica: gliSono Riccardo Bianchi, amministratore della A&A (società che gestisce l’impianto), l’ing. Roberto Orasi, direttore dell’area tecnica, e Amedeo Rota, il tecnico, ad essere ...

