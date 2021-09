Caos a Uomini e Donne, Armando Incarnato e Ida Platano si vedono in segreto? (Di giovedì 23 settembre 2021) È da poco partita la nuova edizione di Uomini e Donne e intanto si torna a discutere dei protagonisti veterani Ida Platano e Armando Incarnato, per il sospetto di una frequentazione top-secret in corso tra loro, all’insaputa della redazione del dating-show. A sollevare l’ipotesi sospetta in studio è Gianni Sperti, in un intervento dove l’opinionista esordisce chiedendo a Ida se sia tornata a frequentare Armando. I diretti interessati ammettono di essere tornati a sentirsi telefonicamente dopo aver chiuso la loro frequentazione in passato, ma le loro versioni con coincidono del tutto. Entrambi sostengono di essersi contattati a telefono solo dopo un primo confronto avuto in studio al rinnovato dating-show, poi bloccato dalla redazione, per poi scontrarsi quando Armando ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) È da poco partita la nuova edizione die intanto si torna a discutere dei protagonisti veterani Ida, per il sospetto di una frequentazione top-secret in corso tra loro, all’insaputa della redazione del dating-show. A sollevare l’ipotesi sospetta in studio è Gianni Sperti, in un intervento dove l’opinionista esordisce chiedendo a Ida se sia tornata a frequentare. I diretti interessati ammettono di essere tornati a sentirsi telefonicamente dopo aver chiuso la loro frequentazione in passato, ma le loro versioni con coincidono del tutto. Entrambi sostengono di essersi contattati a telefono solo dopo un primo confronto avuto in studio al rinnovato dating-show, poi bloccato dalla redazione, per poi scontrarsi quando...

