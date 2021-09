Calcio, Serie A 2021-2022: il Napoli dilaga a Genova con la Sampdoria e resta a punteggio pieno dopo 5 giornate (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti non vuole fermarsi e si conferma a punteggio pieno in testa alla Serie A 2021-2022 di Calcio maschile, dopo aver demolito anche la Sampdoria in trasferta per 4-0 in uno dei posticipi validi per la quinta giornata del massimo campionato. I partenopei, al terzo successo di seguito lontano dalle mura amiche in questo avvio di torneo, hanno sbloccato la sfida di Genova già al 10? con il solito Osimhen, per poi raddoppiare prima dell’intervallo con un gol di Fabian Ruiz. Nel secondo tempo Insigne e compagni hanno dilagato, centrando un significativo poker grazie alla seconda rete personale di Osimhen e al primo gol stagionale di Zielinski. Momento difficile invece per una ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildi Luciano Spalletti non vuole fermarsi e si conferma ain testa alladimaschile,aver demolito anche lain trasferta per 4-0 in uno dei posticipi validi per la quinta giornata del massimo campionato. I partenopei, al terzo successo di seguito lontano dalle mura amiche in questo avvio di torneo, hanno sbloccato la sfida digià al 10? con il solito Osimhen, per poi raddoppiare prima dell’intervallo con un gol di Fabian Ruiz. Nel secondo tempo Insigne e compagni hannoto, centrando un significativo poker grazie alla seconda rete personale di Osimhen e al primo gol stagionale di Zielinski. Momento difficile invece per una ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Sampdoria - Napoli 0 - 4: tabellino, statistiche e marcatori GENOVA - Rotonda vittoria del Napoli in casa della Sampdoria : nella prima frazione subito Osimen , raddoppio di Fabian Ruiz . Nella ripresa, ancora Osimhen prima del poker di Zielinski.

Il Napoli ne fa quattro in casa della Samp Il Napoli supera per 4 - 0 la Sampdoria a 'Marassi' nella gara valida per la quinta giornata di serie A e torna in testa alla classifica a 15 punti, lasciando a due lunghezze Milan e Inter. Sblocca il match Osimhen al 10', raddoppio di Fabian Ruiz al 39'. Nella ripresa Osimhen firma la sua ...

Calcio, Serie A, Ora è ufficiale: il Genoa passa a 777 Partners Eurosport IT Il Napoli ne fa 4 alla Samp e si riprende il 1° posto in classifica, Immobile salva la Lazio nel recupero Ancora un pomeriggio di sfide col calcio italiano: la quinta giornata di Serie A regala ancora spettacolo. Occhi puntati sulla sfida tra Sampdoria e Napoli, con la squadra si Spalletti che ha ottenuto ...

Immobile salva la Lazio, 1-1 a Torino La Lazio strappa un pareggio sofferto sul campo del Torino. Dopo la rete del neo entrato Marko Pjaca, decisivo anche contro il Sassuolo, arriva la risposta dal dischetto di Ciro Immobile nel pieno rec ...

