Wall Street positiva in attesa della Fed (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori rassicurati dalle notizie positive giunte dal fronte Evergrande, ma con l’attenzione concentrata alla conclusione della due giorni di meeting della Federal Reserve. Per gli addetti ai lavori la decisione sul tapering sarà ancora rinviata. Sul fronte macroeconomico, la Mortgage Bankers Associations (MBA) ha comunicato che le richieste di mutui settimanali sono continuate a salire. Tra poco verranno diffusi i dati sulle vendite di case esistenti e sulle scorte di petrolio. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,66%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 4.374 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,05%); leggermente positivo l’S&P ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa dicon gli investitori rassicurati dalle notizie positive giunte dal fronte Evergrande, ma con l’attenzione concentrata alla conclusionedue giorni di meetingFederal Reserve. Per gli addetti ai lavori la decisione sul tapering sarà ancora rinviata. Sul fronte macroeconomico, la Mortgage Bankers Associations (MBA) ha comunicato che le richieste di mutui settimanali sono continuate a salire. Tra poco verranno diffusi i dati sulle vendite di case esistenti e sulle scorte di petrolio. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,66%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 4.374 punti. Sui livellivigilia il Nasdaq 100 (+0,05%); leggermente positivo l’S&P ...

