Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 settembre 2021: cosa succede oggi in studio (e in esterna) (Di mercoledì 22 settembre 2021) La settimana avanza, ma l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne è sempre atteso dal pubblico di Canale 5. Il dating show, più amato e seguito di sempre, va in onda ogni giorno – dal lunedì al venerdì – a partire dalle 14,45, tra emozioni, storie che nascono, liti e tante polemiche. Nella puntata di ieri protagonista nella prima parte è stata Gemma Galgani, che sta iniziando a conoscere meglio Filiberto, il corteggiatore che aveva deciso di partecipare perché rimasto ‘stregato’ dalla bellezza e dall’eleganza di Isabella. Nella seconda parte, invece, Maria De Filippi ha lasciato spazio ai giovani e al trono di Andrea Nicole, che è andata in esterna per la prima volta con il bel Ciprian. Ma oggi cosa succederà? Uomini e Donne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) La settimana avanza, ma l’appuntamento pomeridiano conè sempre atteso dal pubblico di Canale 5. Il dating show, più amato e seguito di sempre, va in onda ogni giorno – dal lunedì al venerdì – a partire dalle 14,45, tra emozioni, storie che nascono, liti e tante polemiche. Nelladi ieri protagonista nella prima parte è stata Gemma Galgani, che sta iniziando a conoscere meglio Filiberto, il corteggiatore che aveva deciso di partecipare perché rimasto ‘stregato’ dalla bellezza e dall’eleganza di Isabella. Nella seconda parte, invece, Maria De Filippi ha lasciato spazio ai giovani e al trono di Andrea Nicole, che è andata inper la prima volta con il bel Ciprian. Marà?...

Uomini e Donne, parla l'ex dama Maria Tona: "Se non mi fanno entrare è un problema loro" ComingSoon.it Programmi TV e Spettacolo La settimana avanza, ma l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne è sempre atteso dal pubblico di Canale 5. Il dating show, più amato e seguito di sempre, va in onda ogni giorno – dal lunedì al ve ...

