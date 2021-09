Ufficiale | Vicenza | esonerato Di Carlo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Termina l’esperienza di Mimmo Disulla panchina del. Ecco il comunicato del club: “La Società LRcomunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di, quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in seconda Claudio Valigi, il Preparatore Atletico Lorenzo Riela e il Collaboratore Tecnico-Match Analyst Martino Sofia. La Società – prosegue il comunicato – desidera ringraziare mister Die lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi. Diè e sarà per sempre una bandiera di questo Club, per quanto dimostrato dapprima come giocatore sul campo e poi come allenatore in ...

Advertising

infoitsport : Nuovo allenatore per il Vicenza: UFFICIALE l’ex Milan! - infoitsport : Vicenza, ufficiale: l’ex Milan in panchina - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? UFFICIALE - Il #Vicenza ha scelto il suo nuovo allenatore ?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #SerieB https:… - Lodamarco1 : RT @LeBombeDiVlad: ?? UFFICIALE - Il #Vicenza ha scelto il suo nuovo allenatore ?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #SerieB https:… - LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE - Il #Vicenza ha scelto il suo nuovo allenatore ?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Vicenza

Non ci sono profili autorizzati né in modoné in modo ufficioso da me, in nessun modo ". Anna Valle è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, un avvocato di, ed è madre di Ginevra, ......- desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozioðne in Serie B, per l'impegno, la passione e l'attaccamento ai colori biancorossi". Ilha ...Anna Valle, protagonista nella serie tv Luce dei tuoi occhi, lo scorso anno fece chiarezza sulle sue condizioni di salute lasciando tutti senza parole. Lo scorso anno Anna Valle, in merito alle voci c ...In casa Vicenza scoppia un vero e proprio caso Padella dopo la reazione furiosa in seguito al cambio di Di Carlo ...