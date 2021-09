Ufficiale: James Rodriguez è un nuovo giocatore dell’Al Rayyan (Di mercoledì 22 settembre 2021) È , squadra allenata da Laurenti Blanc. Il fantasista colombiano, dunque, lascia l’Everton per una nuova esperienza in Qatar. Bienvenido Welcome ?????? @JamesdRodriguez pic.twitter.com/Als0VqEqxD — AlRayyanSC (@AlRayyanSC) September 22, 2021 Foto: Twitter James Rodriguez L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) È , squadra allenata da Laurenti Blanc. Il fantasista colombiano, dunque, lascia l’Everton per una nuova esperienza in Qatar. Bienvenido Welcome ?????? @pic.twitter.com/Als0VqEqxD — AlSC (@AlSC) September 22, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Angelredblack1 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: James Rodriguez vola in Qatar. È un nuovo giocatore dell'Al Rayyan - Marcellari77 : Fine di una discreta carriera - ilnapolionline : UFFICIALE: James Rodriguez è un nuovo giocatore dell'Al Rayyan! - - zazoomblog : Finale amaro per James Rodriguez: c’è il comunicato ufficiale - #Finale #amaro #James #Rodriguez: - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: James Rodriguez vola in Qatar. È un nuovo giocatore dell'Al Rayyan -