Ufficiale | Ayé rinnova con il Brescia fino al 2024

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Calcio comunica il rinnovo del contratto di Florian Ayéal. L’attaccante classe 1997, cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre e poi passato al Clermont Foot nella stagione 2018-2019, veste la casacca delle Rondinelle dal 2019. Nell’ultimo campionato ha messo a segno 16 reti in 37 presenze a cui va aggiunto un ulteriore gol in Coppa Italia. Florian Ayécon le Rondinelleal. https://t.co/VMbIavSnJS#Ayé#SerieBKT#Forzapic.twitter.com/CASoEaTLsh —Calcio BSFC (@Official) September 22, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.