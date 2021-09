Torino | un sms incastra una donna | “se muoio | è stata mia moglie”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021), morte naturale diventa un omicidio. Decisivo un sms scritto dalla vittima: “Se domani mi trovano morto èmia, chiama la polizia” A, in zona Mirafiori, il 5 aprile scorso è morto Ettore Treglia, un uomo di 50 anni, che apparentemente è deceduto per cause naturali, ma la vicenda ha assunto dei contorni inquietanti, dopo che la sua amante ha mostrato un sms che l’uomo le avrebbe inviato. “Se domani mi trovano morto èmia, chiama la polizia“. questo il contenuto del messaggio che Treglia avrebbe inviato alla sua amante e reso noto oggi da La Repubblica. L’uomo, dunque, accuserebbe in maniera esplicita la. Oltre all’sms c’è anche l’esito dell’autopsia, reso noto solo a settembre, che metterebbe in evidenza la presenza di ...