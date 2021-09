Senza il Green pass via lo stipendio ma non ci sarà la sospensione

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto legge per l'obbligo delsui luoghi di lavoro , approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore .

Lavoratoripass: blocco stipendio ma niente sospensione. Decreto: il Pdf "Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni , a partire dal taglio della diaria per i deputati. Lo ...pass, per gli statalicertificato stop allo stipendio ma niente sospensionepass, cinema e stadi verso capienza al 75 - 80%. Nodo discoteche. Ok fiducia alla camera su dl bis Nella ...Ok dell'ufficio di presidenza. Il presidente della Camera: "Nessun trattamento privilegiato ai deputati" Roma, 22 settembre 2021 - L'obbligo del Green pass varrà anche in Parlamento. Autodichia o no, ...Scatta il 15 ottobre l’obbligo del green pass per gli oltre 65mila lavoratori occupati nel Lodigiano, più di 58mila nel settore privato, circa 7mila 500 nel comparto pubblico, tra enti locali, sanità, ...