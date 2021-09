San Giovanni Bianco, prove di dialogo. Stasi: apriremo un ospedale di comunità (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Prefettura l’incontro tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e gli amministratori della Valle Brembana sul tema dell’ospedale di San Giovanni Bianco. La direzione: «Dobbiamo garantire sicurezza e servizi appropriati». I sindaci: «Ma ripristinate quanto tolto». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Prefettura l’incontro tra l’Asst PapaXXIII e gli amministratori della Valle Brembana sul tema dell’di San. La direzione: «Dobbiamo garantire sicurezza e servizi appropriati». I sindaci: «Ma ripristinate quanto tolto».

Advertising

Roma : ??Nasce all’Ospedale San Giovanni il primo Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie. Il Centro, reali… - TgrRaiFVG : Un cittadino tenta di entrare nell'Ufficio Postale senza mascherina, in sua difesa interviene il candidato sindaco… - Roma : #BuongiornoRoma Credit: - info_lavoro : #SestoSanGiovanni #Tecnico #Infermiere #Assistenziale #Paramedico INFERMIERE/A IN LIBERA PROFESSIONE - SESTO SAN GI… - news_ravenna : Castel San Giovanni, "Più su di quaggiù" al Teatro Verdi -