Mondiali di ciclismo | bronzo azzurro nella cronostaffetta mista

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Seconda medaglia per l'Italia aidicon unstaffettain linea. Sulle strade delle Fiandre, in Belgio, il sestettoha prevalso di appena cinque centesimi sulla Svizzera, quarta. L'oro è andato alla Germania. E' il primo podio di sempre in una specialità introdotta solo dal 2019 e fa seguito all'oro di Filippo Gannacrono Elite maschile. Finale in calando Sul percorso lungo 44,5 chilometri,da Knokke-Heist a Bruges, gli azzurri Matteo Sobrero, Filippo Ganna, Edoardo Affini, Marta Cavalli, Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini hanno chiuso a 37 secondi e 74 centesimi dalla Germania, oro con Nikias Arndt, Tony Martin, Max Walscheid, Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroeger). Dopo la prova degli uomini,l'Italia ...