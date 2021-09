Il padre dei fratelli Bianchi prende a pugni un operatore Tv: stava girando per la Vita in Diretta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se il detto ‘tale padre tale figlio‘ non sempre restituisce la realtà dei fatti, nel caso dei fratelli Bianchi la pasta di cui sono fatti è esattamente la stessa. I due fratelli sono recentemente tornati al centro delle cronache locali a seguito di alcune intercettazioni, loro padre non è da meno. La vittima, questa volta, è un lavoratore, un operatore della Rai inviato dalla Vita in Diretta, ad Artena per un servizio. Artena: il padre dei fratelli Bianchi aggredisce un operatore televisivo Lo spiacevole episodio, infatti, si è registrato nel quartiere del Colubro, ai confini con Lariano, dove vive attualmente la famiglia Bianchi. Secondo una prima ricostruzione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se il detto ‘taletale figlio‘ non sempre restituisce la realtà dei fatti, nel caso deila pasta di cui sono fatti è esattamente la stessa. I duesono recentemente tornati al centro delle cronache locali a seguito di alcune intercettazioni, loronon è da meno. La vittima, questa volta, è un lavoratore, undella Rai inviato dallain, ad Artena per un servizio. Artena: ildeiaggredisce untelevisivo Lo spiacevole episodio, infatti, si è registrato nel quartiere del Colubro, ai confini con Lariano, dove vive attualmente la famiglia. Secondo una prima ricostruzione, ...

