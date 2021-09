I Dpcm di Conte erano legittimi? Si riunisce la Consulta per decidere (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Dpcm anti-covid, oggi la Corte costituzionale si riunisce in camera di Consiglio per dibattere della legittimità costituzionale del sistema dei Dpcm su istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone relativa alla “decretazione d’urgenza e i Dpcm introduttivi delle sanzioni covid”. La pronuncia è attesa al massimo entro la fine della settimana. Secondo il Giudice di pace di Frosinone, sarebbe stata delegata la funzione legislativa sul Contenimento dell’epidemia da Covid-19 al Governo, il quale l’avrebbe esercitata attraverso l’emanazione di meri atti amministrativi ossia i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Sarebbe stato in tal modo “aggirato il principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per cui la funzione legislativa è accordata al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma –anti-covid, oggi la Corte costituzionale siin camera di Consiglio per dibattere dellatà costituzionale del sistema deisu istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone relativa alla “decretazione d’urgenza e iintroduttivi delle sanzioni covid”. La pronuncia è attesa al massimo entro la fine della settimana. Secondo il Giudice di pace di Frosinone, sarebbe stata delegata la funzione legislativa sulnimento dell’epidemia da Covid-19 al Governo, il quale l’avrebbe esercitata attraverso l’emanazione di meri atti amministrativi ossia i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Sarebbe stato in tal modo “aggirato il principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione, per cui la funzione legislativa è accordata al ...

Advertising

BordignonAngelo : RT @dottorbarbieri: ??Attesa per oggi la sentenza della Corte Costituzionale sui DPCM del Gov. Conte-2 - ilfaroonline : I Dpcm di Conte erano legittimi? Si riunisce la Consulta per decidere - MercPat : RT @dottorbarbieri: ??Attesa per oggi la sentenza della Corte Costituzionale sui DPCM del Gov. Conte-2 - PuniFra : RT @dottorbarbieri: ??Attesa per oggi la sentenza della Corte Costituzionale sui DPCM del Gov. Conte-2 - LuigiBevilacq17 : RT @dottorbarbieri: ??Attesa per oggi la sentenza della Corte Costituzionale sui DPCM del Gov. Conte-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Conte Conte sì, per noi no L'ex premier Giuseppe Conte è protagonista in questi giorni di un "tour" nelle piazze del sud Italia per il quale ...regole che valgono per tutti gli altri e che è stato lui a introdurre a colpi di Dpcm:...

Vado Ligure, l'Ufficio Dogane sequestra quasi 1000 monopattini non conformi Lascia il marito, la figlia Sonia e […] Cronaca In Primo Piano Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: si attende la pubblicazione in Gazzetta per l'ufficialità Posted on 4 Novembre 2020 4 Novembre 2020 ...

I Dpcm di Conte erano legittimi? Si riunisce la Consulta per decidere Il Faro online Conte sì, per noi no L’ex premier Giuseppe Conte è protagonista in questi giorni di un “tour” nelle piazze del sud Italia per il quale apparentemente non valgono le regole che valgono per tutti gli altri e che è stato lui ...

Tag: monumento ai caduti del lavoro Questo sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione e quelli analitici. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le imp ...

L'ex premier Giuseppeè protagonista in questi giorni di un "tour" nelle piazze del sud Italia per il quale ...regole che valgono per tutti gli altri e che è stato lui a introdurre a colpi di:...Lascia il marito, la figlia Sonia e […] Cronaca In Primo Piano Nuovoha firmato: si attende la pubblicazione in Gazzetta per l'ufficialità Posted on 4 Novembre 2020 4 Novembre 2020 ...L’ex premier Giuseppe Conte è protagonista in questi giorni di un “tour” nelle piazze del sud Italia per il quale apparentemente non valgono le regole che valgono per tutti gli altri e che è stato lui ...Questo sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione e quelli analitici. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le imp ...