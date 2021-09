Giacomo Sartori | scomparso da 5 giorni Aperto un profilo Facebook

(Di mercoledì 22 settembre 2021)a Milano da 5. I familiari e gli amici hannounper le segnalazioni “Abbiamo creato questa pagina per diffondere e ricevere notizie sulla scomparsa di. Tutte le info sono nella locandina. Ogni informazione a riguardo può essere utile. GRAZIE“, queste sono le parole, semplici, ma essenziali, che accompagnano l’apertura di una paginadedicata alla scomparsa di, il 30enne originario di Mel nel Bellunese. In un altro post su, i familiari danno le informazioni essenziali: “Stiamo cercando. È...

sparito nel nulla, l'ingegnere informatico di 30 anni originario di Mel, in provincia di Belluno, scomparso mentre era in un'enoteca a Milano, tra Porta Venezia e piazza della Repubblica. Da quel ...ha poi lasciato il bar da solo, intorno alle 23.30, e da quel momento è scomparso nel nulla. Non ha più fatto rientro nel suo appartamento. L'ultimo accesso su WhatsApp risale alle 2.30, poi ...Giacomo Sartori, scomparso a Milano da 5 giorni. I familiari e gli amici hanno aperto un profilo Facebook per le segnalazioni ...Ha trent'anni. È successo nella notte tra venerdì e sabato 18 settembre, lo cercano i famigliari e le forze dell'ordine ...