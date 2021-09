GF Vip | Pisu svela il contratto e quanto durerà

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Quandoquest’anno il Grande Fratello Vip? Dopo l’edizione dello scorso anno, che ha avuto una durata da record di circa sei mesi, la curiosità su quello che accadrà questa volta è grande. Nicola, il figlio di Patrizia Mirigliani, ha fatto una rivelazione, anticipando, forse, quando è prevista la conclusione del reality!il Grande Fratello Vip quest’anno? Dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha avuto una durata record di circa sei mesi, è grande la curiosità del pubblico per capire cosa la produzione ha previsto per i nuovi concorrenti del reality, che sono entrati nella casa più spiata d’Italia da poco più di una settimana. A dare qualche indicazione in più sulla durata del reality è stato Nicola, il figlio di Patrizia Mirigliani che è entrato venerdì scorso al ...