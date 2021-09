GF Vip | Nicola Pisu svela quanto durerà il reality | il retroscena sulla data scritta nel contratto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Capita spesso che durante i momenti di noia al GF Vip i Vipponi possano lasciarsi andare in confessioni e rivelazioni legate al contenuto del. E’ accaduto nelle ultime ore a, il figlio di Patrizia Mirigliani, il quale ha vuotato il sacco su un dettaglio particolare dellegato alla durata del.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Leggi anchePisu svela un retroscena sulla durata del GfJo ha ascoltato con attenzione le parole di Gianmaria e poi ha chiosato: "Certe passioni non possono tramutare in amicizia. Secondo ...Tempo di confessioni inedite nella Casa del Grande Fratello. Il concorrentePisu ha vuotato il sacco svelando alcuni dettagli del contratto riguardanti la durata del reality show di Alfonso Signorini . Il retroscena diPisu sulla durata del ...Il Gf Vip 5 è stato praticamente infinito, ma quale sarà la durata del Grande Fratello Vip 6? A parlarne nelle ultime ore in Casa è stato Nic ...Quanto durerà questa edizione del GF Vip? Ad oggi la fine del reality che ogni settimana ... a svelare il dettaglio messo nero su bianco nel contratto firmato dai concorrenti è stato Nicola Pisu che ...