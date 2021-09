(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa del coordinamento di ‘’, lista che sostiene la candidatura a sindaco di Luigi Diego Perifano. “Siamo sinceri: a leggere la nota stampa a firma di ‘Essere Democratici’ abbiamo subito pensato a uno scherzo. Ma come, ci siamo detti, Mastella – messo all’angolo come un pugile suonato per la gestione opaca e dannosavicenda dissesto – lancia strali e offese alla vecchia amministrazione e a lanciarsi a sua difesa sono proprio, i ‘vecchi amministratori’? A quanto pare si. Sono proprio Raffaele Dele Cosimo– il primo ‘sponsor’ e il secondo candidato di ‘Essere Democratici’ – a sottoscrivere la difesa del!!! Davvero la soglia del ridicolo, in questa ...

anteprima24 : ** Città Aperta: 'Del Vecchio e Lepore soffrono della sindrome di Stoccolma, difendono il loro accusatore' **… - erederoma : @SimoneAlliva La partita su Roma è ancora aperta e i sondaggi danno in vantaggio Michetti, quindi potrebbe essere u… - FashionNewsMag : Dal Salone degli Incanti coinvolge poi diverse location della città. - giornaleradiofm : Approfondimenti: Papa: la violenza sulle donne è una piaga aperta: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 22 SET - 'La violen… - MeltingPotEU : #AFGHANISTAN Mercoledì 29 settembre h. 18.30 in live streaming, secondo appuntamento con #MPTalks sguardi sul mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Aperta

NTR24

Per i visitatori, una collezione esclusiva studiata appositamente per lae per lo storico ... La mostra sarànei seguenti orari: Lunedì - Sabato ore 9 - 18.30. Ultimo ingresso consentito in ...'La violenza sulle donne è una piaga, dappertutto': nell'udienza generale di oggi Papa Francesco è ritornato sul recente viaggio ... Anna Kolesárová nacque in un villaggio rurale presso la...