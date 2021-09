Camerun | Eto’o si candida in Federcalcio | “Un onore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021)ha deciso dirsi alla presidenza della federazioneense di calcio. L’ex fuoriclasse dell’Inter del Triplete, 40 anni, attraverso i social ha annunciato la sua decisione: “Ho il piacere e l’di annunciare la miatura alla presidenza della federazioneense – ha detto – Ho preso questa decisione per amore dele per la passione per il nostro calcio. Per me sarebbe un privilegio servire la casa che mi ha donato titoli, gloria e tutti gli onori. Non possiamo più permetterci di aspettare, serve ricostruire il nostro calcio“. Perè necessario “dotare il Paese di infrastrutture degne della nostra storia prestigiosa”. SportFace.