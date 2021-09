Bye Sweet Carole è una ' favola interattiva inquietante' dell' autore di Remothered Chris Darril

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampa,, l'e creatorea saga, annuncia il suo nuovo progetto chiamato Bye. La classica avventura old school (Heart of Darkness, Another World e Flashback) con alcuni dei più tipici elementi survival horror (Clock Tower, Haunting Ground, Alone in the Dark e lo stesso) riprende vita in una grottesca'orrore raccontata nel tradizionale stile grafico, frame by frame e fondali dipinti, di alcuni dei più amati classici Walt Disney'epoca d'oro: da "Biancaneve e i 7 Nani" a "La Bella Addormentata nel Bosco". Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, dall'aspetto fiabesco e onirico e dall'emozionante colonna ...